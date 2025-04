Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Kempenfeldrom. Einbruch in Haus.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag (11.04.2025) brach ein unbekannter Täter in ein Haus im Hangweg ein. Eine Tür wurde beschädigt und etwas Bargeld gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

