Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Rollsplitt wird zum Verhängnis

Lippe (ots)

Am frühen Samstagabend um 19:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Blomberger mit seinem Motorrad die Winterbergstraße in Richtung Lügde. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund von Rollsplit auf der Fahrbahn die Kontrolle über seine Buell und geriet ins Schleudern. Ausgangs der Kurve kollidierte er mit einem entgegenkommenden Suzuki-Geländewagen einer 34-jährigen Lügderin. Der Blomberger verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Pyrmont verbracht. Das Motorrad wurde durch ein ortsansässiges abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell