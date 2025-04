POL-LIP: Bad Salzuflen - Motorradfahrer gerät unter Anhänger

Lippe (ots) - Eine 58-jährige Oerlinghauserin befuhr in der Samstagnacht um 00:50 Uhr mit ihrem Dacia Duster die Detmolder Straße (B66) in Fahrtrichtung Lage. In Höhe der Ausfahrt Asemissen fuhr sie im Bereich der Baustelle ungebremst in dort aufgestellte Warnbaken und Verkehrsschilder. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest. Eine obligatorische Blutprobe wurde ...

