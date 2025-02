POL-HRO: Evakuierungsmaßnahmen in Satow aufgrund des Polizeieinsatzes nach Geldautomatensprengung

Rostock (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei Rostock zu einer Sachbeschädigung an der Straßenbahnhaltestelle Friedensforum/Hölderlinweg in Rostock Toitenwinkel gerufen. Gegen 01:00 Uhr meldeten Zeugen, dass Glasbruchgeräusche von der Haltestelle zu hören waren. Umgehend alarmierte Einsatzkräfte ...

