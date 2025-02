Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle - Alkoholisierter Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Rostock (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei Rostock zu einer Sachbeschädigung an der Straßenbahnhaltestelle Friedensforum/Hölderlinweg in Rostock Toitenwinkel gerufen. Gegen 01:00 Uhr meldeten Zeugen, dass Glasbruchgeräusche von der Haltestelle zu hören waren. Umgehend alarmierte Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 21-jährigen deutschen Mann, der Schnittverletzungen an den Händen aufwies.

Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv,unkooperativ und beleidigend. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Trotz eines ausgesprochenen Platzverweises weigerte sich der Mann, den Bereich zu verlassen. Stattdessen bedrohte und beleidigte er die Einsatzkräfte und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 21-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

