Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personenschaden

Probstzella (ots)

Ein 55-jähriger befuhr am Freitagmorgen mit seinem Skoda in Probstzella die B85 aus Richung Gabe Gottes kommend in Richtung Lauenstein. Am Markt bog er nach rechts in die Mühlgasse ein. Dabei übersah er eine Fußgängerin, welche die Fahrbahn von links nach rechts überquert. Es kam zur Kollision, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

