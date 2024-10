Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personenschaden

Saalfeld (ots)

Ein 36-jähriger befährt am Freitagmorgen mit einem Skoda die K178 von Jehmichen kommend in Richtung Arnsgereuth. Etwa einen Kilometer vor der Auffahrt zur B281 verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, gerät mit einem Rad in die Bankette und kommt in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, wo er frontal mit einem Baum kollidiert. Am Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der junge Mann wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

