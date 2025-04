Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Rollstuhlfahrerin kollidiert mit PKW

Lippe (ots)

Ein 79-jähriger Lagenser bog mit seinem Mitsubishi aus der Thusneldastraße kommend nach links auf die Industriestraße in Fahrtrichtung Paulinenstraße ab. Unmittelbar vor ihm überquerte zu diesem Zeitpunkt eine 86-jährige Detmolderin mit ihrem Krankenfahrstuhl die Fahrbahn in Richtung Kronenplatz. Als beide Verkehrsteilnehmer die Situation erkannten, war es bereits zu spät und es kam zu einer Kollision. Die Dame im Rollstuhl zog sich durch den Zusammenprall leichte Verletzungen am Oberkörper zu. Eine Unfallzeugin transportierte die Detmolderin selbstständig ins nahegelegene Klinikum Detmold, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

