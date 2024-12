Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwertransport beschädigt Tunneldecke

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Schwertransport hat am Montagmittag (02.12.2024) auf der Bundesstraße 27A mit seiner Ladung die Tunneldecke beschädigt und einen Schaden in unbekannter Höhe verursacht. Der 25 Jahre alte Fahrer des Volvo Sattelzuges fuhr gegen 11.25 Uhr von Möglingen in Richtung Zuffenhausen. Bei der Einfahrt in den Tunnel beschädigte er mit dem Arm des Baggers, den er geladen hatte, die Tunneldecke. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei sind derzeit vor Ort und reinigen die Fahrbahn. Der Tunnel ist momentan in Richtung Zuffenhausen gesperrt. Stand 13.50 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell