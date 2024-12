Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub auf Passanten gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Nord/-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Samstag (30.11.2024) versucht, Passanten an der Leinenweberstraße, dem Rotebühlplatz und der Emilienstraße auszurauben. Eine 76 Jahre alte Frau ging gegen 02.30 Uhr die Leinenweberstraße entlang, als sie von einem Unbekannten von hinten einen Schlag auf den Kopf bekam. Der Unbekannte versuchte, nach der Handtasche der Frau zu greifen, was ihm aber nicht gelang. Als ein Auto vorbeifuhr, flüchtete der Täter, der nicht beschrieben werden kann, in unbekannte Richtung. Am Rotebühlplatz wurde ein 57 Jahre alter Mann gegen 05.00 Uhr von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen. Dann kam eine Frau hinzu, die in seine Bauchtasche griff. Als Passanten hinzukamen, flüchtete das Pärchen ohne Beute. Der Mann ist etwa 190 Zentimeter groß, schlank und hat schwarze kurze Haare. Seine mutmaßliche Komplizin ist zirka 160 Zentimeter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Im Stadtpark Vaihingen an der Emilienstraße umklammerte ein Unbekannter einen 23-Jährigen gegen 20.40 Uhr und versuchte in die Jackentasche des Mannes zu fassen. Nachdem der 23-Jährige sich aus der Umklammerung befreite und um Hilfe rief, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Robert-Koch-Straße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell