POL-E: Fahrgäste eines Linienbusses stürzen bei Vollbremsung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr: Gestern Mittag (25. Februar) musste ein Linienbus der Linie 177 eine Vollbremsung auf der Straße Eskenshof durchführen, nachdem ihm ein unbekanntes Fahrzeug die Vorfahrt nahm. Mehrere Fahrgäste stürzten, zwei Seniorinnen wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:15 Uhr fuhr der Linienbus auf der Straße Eskenshof in Fahrtrichtung Schaffelhofer Weg. Aus der rechtsseitigen Einmündung bog plötzlich ein Fahrzeug nach links auf die Straße Eskenshof ab, ohne anzuhalten und die geltende Vorfahrt zu gewähren. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Fahrer des Busses eine Vollbremsung ein, wodurch mehrere Fahrgäste stürzten. Eine 84-jährige und eine 83-jährige Essenerin wurden jeweils leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter in Fahrtrichtung Klapperstraße.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie gegen 13:15 Uhr im Bereich Eskenshof / An der Zeche Heinrich waren und den Vorfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug bzw. zum Fahrer geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

