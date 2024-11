Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebstahl

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: 09.11.2024, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr;

Einen braunen Lederbeutel entwendet haben bislang unbekannte Diebe in Bocholt. Eine Frau befand sich am Samstagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr zum Einkauf in einem Supermarkt an der Münsterstraße. Wieder zuhause musste sie feststellen, dass unbekannte Täter ihr einen braunen Lederbeutel gestohlen hatten. Dieser befand sich zuvor in einer schwarzen Jutetasche, die am Einkaufswagen der Kundin gehangen hatte. Der braune Lederbeutel hatte in etwa die Größe DIN A5. In ihm befanden sich Bargeld, verschiedene Papiere und ein Mobiltelefon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990.

Vor dem Hintergrund dieses Diebstahls erneuert die Polizei ihren Hinweis: Tragen Sie ihre Geldbörse nach Möglichkeit eng am Körper. Wenn Sie das Portemonnaie in einer Tasche transportieren möchten, verschließen Sie den Reißverschluss und hängen sich die Tasche um. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell