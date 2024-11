Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Baustellen-Absperrung verbrannt

Gronau (ots)

Ereignisort: Gronau, Graf-Arnold-Straße;

Ereigniszeit: 10.11.2024, 07.00 Uhr;

Aus ungeklärter Ursache haben am Sonntag in Gronau mehrere Absperrbaken gebrannt. Diese hatten an einer Baustelle auf der Graf-Arnold-Straße gestanden. Eine Zeugin bemerkte gegen 07.00 Uhr die Flammen und verständige die Feuerwehr. Diese rückte mit ihren Einsatzkräften an, die den Brand löschten. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell