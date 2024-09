POL-F: 240901- 0869 Frankfurt - Sachsenhausen / Niederrad: Vermisstenfahndung - 15-Jähriger abgängig

Frankfurt (ots) - (ha) Die seit Freitag Vermisste Samantha W. konnte am Abend des 02.09.2024 gemeinsam mit ihrer Schwester am Hauptbahnhof in Hanau angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 ...

