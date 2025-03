Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tatverdächtige nach Einbrüchen in Schwerin gestellt

Schwerin (ots)

Vier Tatverdächtige für den Einbruch in ein Einfamilienhaus und mehrere versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser und Kellerräume konnte die Polizei am vergangenen Wochenende stellen. Die Verfälle ereigneten sich in der Nacht zum 29.03.2025 in der Schweriner Schelfstadt.

Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren waren zunächst in das Einfamilienhaus einer Familie eingedrungen, die zum Tatzeitpunkt in der oberen Etage schlief. Als die Hausbewohner von dem Gepolter im Erdgeschoss erwachten, flüchteten die Einbrecher mit dem Diebesgut - einem Portemonnaie, mehreren Schlüsselbunden und einer Flasche Sekt. Die 53-jährige Bewohnerin alarmierte die Polizei und konnte auch Personenbeschreibungen mitteilen, u.a. dass eine Person mit Skatern unterwegs war.

Nachfolgend versuchte das Quartett offenbar auch in vier Mehrfamilienhäuser einzudringen, um dort in die Keller einzubrechen, was aber misslang. Die Einbrüche bzw. Einbruchsversuche markierten den Fluchtweg der mutmaßlichen Täter, die letztlich im Rahmen der Fahndung gestellt werden konnten. Die Personenbeschreibungen stimmten mit den Angaben der Betroffenen des Wohnungseinbruchs überein, auch war eine der Jugendlichen mit Skatern unterwegs.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Männer aus Deutschland bzw. Rumänien im Alter von 18 Jahren. Die beiden tatverdächtigen Mädchen (15) stammen aus Deutschland bzw. Spanien. Die Ermittlungen gegen die Jugendlichen dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob ihnen weitere Straftaten zuzuordnen sind.

