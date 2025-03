POL-HRO: Alkoholisierte Fahrzeugführer sorgen für Verkehrsstraftaten im Landkreis Rostock

Plau am See (ots) - In der Nacht zu Sonnabend, 29. März 2025, ist es in der Straße Vogelsang in Plau am See zu einem Polizeieinsatz gekommen, der für einen 44-Jährigen in der Gewahrsamszelle endete. Ein Zeuge informierte die Polizei gegen Mitternacht, weil eine augenscheinlich hilflose Person auf der Straße liegen würde. Vor Ort konnten die Beamten einen stark alkoholisierten und kaum ansprechbaren 44-jährigen Mann ...

