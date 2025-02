Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Sattelzuganhängers auf der B 401+++

Am 14.02.2025, gegen 16:40 Uhr, gerät auf der B 401 zwischen Jeddeloh 2 und Mosleshöhe der Anhänger eines Sattelzuges in Brand. Es entsteht ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

Zur Vorfallszeit bemerkt der Fahrer des Sattelzuges während der Fahrt einen Brandausbruch am Kühlaggregat des Aufliegers. Er stoppt umgehend auf der Bundesstraße sein Gespann, koppelt die Zugmaschine ab und bringt diese aus dem Gefahrenbereich. Eigens durchgeführte Löschversuche scheitern, so dass der Auflieger in Vollbrand gerät. Die zwischenzeitlich verständigte freiwillige Feuerwehr bekämpft erfolgreich die Flammen und muss dazu den mit Fleisch- und Wurstwaren voll beladenen Auflieger gewaltsam öffnen.

Die Ursache des Brandes dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Kühlanlage sein. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten wird die B 401 für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. (199364)

