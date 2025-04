Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Lippe (ots)

Ein 44-jähriger Detmolder befuhr am Samstag um 18:22 Uhr mit seinem Ford S-Max die Paderborner Straße in Fahrtrichtung Berlebeck. Als er verkehrsbedingt halten muss, erkannte dies ein hinter ihm fahrender 82-jähriger Lemgoer mit seinem Hyundai zu spät. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich eine 54-jährige Beifahrerin und ein 44 Jahre alter Beifahrer jeweils aus Detmold in dem Ford sowie die 74-jährige Beifahrerin aus Lemgo in dem Hyundai leicht verletzen. Alle Verletzten wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge verblieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell