Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Linienbus übersehen

Lippe (ots)

Mit einem Omnibus befuhr am Samstagnachmittag um 17:00 Uhr ein 73-jähriger Bad Salzufler die Herforder Straße in Richtung Herford. Plötzlich sei eine 80-jährige Bielefelderin mit ihrem Mazda von einem angrenzenden Parkplatz auf die Fahrbahn gefahren. Dabei übersah sie offensichtlich den Reisebus. Der Bad Salzufler versuchte noch, einen Zusammenstoß durch ein Ausweichen nach links zu verhindern. Dennoch kam auf der Fahrbahnmitte zu einer Kollision beider Fahrzeuge. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt ca. 20 Fahrgäste, von denen sich fünf Personen leicht verletzten. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Klinikum Herford verbracht. Der Reisebus blieb fahrbereit, der Mazda wurde durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell