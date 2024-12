Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, K51/ Pkw kollidiert mit Straßenbaum/ Zwei Personen schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 23-jähriger Münsteraner befuhr am 05.12.24 gegen 22:45 Uhr mit seinem Pkw die K51 aus Hohenholte kommend in weiterer Fahrtrichtung Havixbeck. Auf gerader Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit einem Straßenbaum. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug mit der linken Fahrzeugseite gegen einen weiteren Baum bevor es schlussendlich zu Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt per Rettungswagen einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Der Beifahrer, ein 23-jähriger Havixbecker, erlitt lebensgefährliche Verletzung und wurde ebenfalls einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Während der Unfallaufnahme kam ein Unfallaufnahmeteam aus Münster zum Einsatz. Die Fahrbahn war für die Zeit der polizeilichen Maßnahmen für ca. 5 Stunden für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

