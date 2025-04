Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

In der Quellenstraße brannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.04.2025) gegen 00:25 ein geparkter Transporter. Die Feuerwehr löschte den Brand. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise auf Tatverdächtige richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell