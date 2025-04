Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Motorradfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Sonntagmittag (13.04.2025) wurde ein 67-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 239 an der Kreuzung Am Zubringer/Meerbrede leicht verletzt. Der Mann aus Enger fuhr in Richtung Herford als ein 41-jähriger Autofahrer, der mit seinem Ford Fiesta in gleicher Richtung auf der Linksabbiegerspur stand, verbotswidrig zurück auf die rechte Spur wechselte. Der Motorradfahrer konnte dem Auto mit seiner BMW nicht ausweichen oder rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Daraufhin stürzte er und wurde leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

