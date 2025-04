Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Pedelec-Fahrer stoßen zusammen.

Lippe (ots)

Am Montagabend (14.04.2025) um 18 Uhr kam es auf dem Detmolder Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern, bei dem beide leicht verletzt wurden. Der 24-jährige Fahrer aus Lemgo befuhr den Rad-weg in Fahrtrichtung Lemgo und ließ seine Hand während der Fahrt auf der falschen Seite über das Brückenge-länder gleiten, was ihn vermutlich ablenkte. Der 40-jährige Pedelec-Fahrer, der aus Richtung Lemgo kam, be-merkte den anderen Fahrer und rief ihm zu, auf die Straße zu achten. Trotz seines Versuchs, auszuweichen, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der 24-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der 40-Jährige vor Ort blieb.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell