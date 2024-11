POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Betzdorf (ots) - Gegen 23:15 Uhr, wurde am gestrigen Abend eine 33-jährige Pkw-Fahrerin in Betzdorf in der Gregor-Wolf-Str. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel schnell auf, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ferner war der Fahrerin von Amts wegen bereits der Führerschein entzogen worden. Da sie weiterhin drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies, sollte ein Urintest gemacht werden, was jedoch nicht möglich war. Bei einer Durchsuchung der ...

