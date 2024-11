POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzer Roller-Fahrerin

Linz (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist an der Rheinpromenade (Linzhausenstraße) in Linz ein Faltpavillon entwendet worden. Der Pavillon wurde am Vorabend anlässlich des St. Martinsfeuer an der Rheinpromenade aufgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz/Rhein Telefon: +49 2644 943-0 Pressemeldungen der ...

