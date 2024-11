Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Rucksack

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, kam es zwischen 16.00 Uhr und 16.10 Uhr am Bahnhof in Altenkirchen zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Rucksack, den der Geschädigte zuvor auf einer Bank abgestellt hatte. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, mitgeführte Taschen, Rucksäcke o.ä. im öffentlichen Raum nie unbeaufsichtigt zu lassen.

