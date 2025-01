LPI-G: Mülltonne in Brand

Altenburg (ots) - Lucka: Unbekannte Täter machten sich am gestrigen Tag (29.01.2025) an einem in der Friedrich-Engels-Straße abgestellten Pkw Seat zu schaffen. Der oder die Täter brachen dabei den Heckscheibenwischer des Fahrzeuges ab und verursachten so Sachschaden. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Zeugen, welche Angaben zum Geschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 zu melden. ...

mehr