Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewässerverunreinigung

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen am 29.01.2025 gegen 15:30 Uhr im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße zum Einsatz, nachdem in der Schnauder ein massiver Ölfilm gemeldet worden war. Möglicherweise wurde unberechtigt Öl in den kleinen Fluss eingeleitet. Die Feuerwehr legte im Bereich der Orangerie vorsorglich eine Ölsperre. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung eingeleitet, welche durch die Kriminalpolizei übernommen worden sind. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 26646/2025 in Verbindung zu setzen. (CS)

