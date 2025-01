LPI-G: Heckscheibenwischer abgebrochen

Greiz (ots) - Greiz. Unbekannte Täter machten sich an einem Pkw Mercedes zu schaffen, welcher auf einem Parkplatz in der Carolinenstraße (Hinterhof eines Heimes für Suchtkranke) abgestellt war. Konkret zerstachen der oder die Täter am 29.01.2025 in der Zeit von 12:30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr beide Reifen der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Polizei Greiz ermittelt wegen Sachbeschädigung. ...

