POL-HRO: Unbekannte Täter entwenden trächtige Stute von Reiterhof in Kuhs im Landkreis Rostock

Güstrow (ots) - Am 28.01.25 kam es kurz vor 08:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Güstrower Schule "An der Ahornheide". Eine Bürgerin beobachtete an der Bushaltestelle "Am Eicheneck", die sich etwa 300 Meter von der Schule entfernt befindet, zwei Kinder bei einer Auseinandersetzung und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 14-jährige ...

