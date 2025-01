Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bedrohung unter Güstrower Schülern auf dem Schulweg

Güstrow (ots)

Am 28.01.25 kam es kurz vor 08:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Güstrower Schule "An der Ahornheide". Eine Bürgerin beobachtete an der Bushaltestelle "Am Eicheneck", die sich etwa 300 Meter von der Schule entfernt befindet, zwei Kinder bei einer Auseinandersetzung und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 14-jährige ukrainische Tatverdächtige dem 12-jährigen syrischen Schulkameraden eine Spielzeugpistole an den Kopf und bedrohte ihn. Die Schüler wurden von der Polizei unter Hinzuziehung der Eltern und des Schulleiters befragt und konnten im Anschluss den Unterricht fortsetzen. Die echt aussehende Spielzeugpistole wurde sichergestellt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell