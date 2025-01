POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Lassahn - Polizei sucht nach Zeugen

Landkreis Rostock/Güstrow (ots) - Am Freitag wurde der Güstrower Polizei mitgeteilt, dass es zu neuen strafrechtlichen relevanten Schmierereien in einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße gekommen sei. Bereits am Tag zuvor nahm die Polizei diesbezüglich Anzeige wegen volksverhetzender und verfassungsfeindlicher Äußerungen und Symbole auf (siehe ...

mehr