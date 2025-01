Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneute Schmierereien in der Güstrower Clara-Zetkin-Straße

Landkreis Rostock/Güstrow (ots)

Am Freitag wurde der Güstrower Polizei mitgeteilt, dass es zu neuen strafrechtlichen relevanten Schmierereien in einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße gekommen sei. Bereits am Tag zuvor nahm die Polizei diesbezüglich Anzeige wegen volksverhetzender und verfassungsfeindlicher Äußerungen und Symbole auf (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5955717). Dies hielt die bislang unbekannten Täter scheinbar nicht davon ab, in der Zeit von Donnerstagabend 22:00 Uhr bis Freitagmittag 12:00 Uhr erneut gleichgelagerte Schriftzüge zu hinterlassen. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell