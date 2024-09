POL-PDWO: Vermisster Junge in der Wormser Innenstadt

Eich (ots) - Am 08.09.2024 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer die L440 von der B9 aus kommend in Fahrtrichtung Eich. Kurz hinter dem Ortseingangsschild von Eich verlor der Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen eine am linken Fahrbahnrand positionierte Straßenlaterne. Das Fahrzeug überschlug sich sodann ...

