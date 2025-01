Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 49-jähriger Raser in Parchim gestoppt

Parchim (ots)

Durch sein extremes Fahrverhalten am heutigen Sonntag, 26.01.2025, muss sich nun ein 49-jähriger BMW-Fahrer wegen des Verdachts des verbotenen Straßenrennens strafrechtlich verantworten. Gegen 15:50 Uhr erhielt die Polizei die Kenntnis darüber, dass ein BMW-Fahrer auf der BAB 24 aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Berlin mit etwa 210 km/h mehrfach vorausfahrende Fahrzeuge rechts überholt und dafür auch den Standstreifen genutzt hat. In der weiteren Folge verließ der BMW-Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe und setzte seine Fahrt auf der B 191 weiter in Richtung Parchim fort. Mehrere Funkwagen der umliegenden Polizeireviere näherten sich dem Fahrzeug aus verschiedenen Richtungen an. Weitere Schilderungen eines Hinweisgebers teilten mit, dass der BMW-Fahrer, mit 180 km/h durch eine 70 km/h-Zone gefahren sei. Eine Funkwagenbesatzung konnte den BMW in der Ortslage Spornitz aufnehmen und nacheilen. Am Ortseingang Parchim konnte der BMW-Fahrer mit einer, mit mehreren Dienstfahrzeugen errichteten, Straßensperre gegen 16:15 Uhr gestoppt und anschließend kontrolliert werden. Der 49-jährige gebürtige Libyer zeigte bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit keine Auffälligkeiten. Sowohl der Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt und eine Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der 49-jährige BMW-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Straßenrennens als auch wegen der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise strafrechtlich verantworten. Die Rückkehr zu seiner Wohnanschrift in Niedersachsen muss der 49-Jährige nun auf andere Weise realisieren. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

