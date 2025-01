Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Raub im Getränkemarkt in Boizenburg

Rostock (ots)

Am 24.01.2025 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem schweren Raub in einem Getränkemarkt in Boizenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien ein unbekannter Tatverdächtiger unter Vorhalt eines pistolen-ähnlichen Gegenstandes in den Getränkemarkt in Boizenburg und forderte die Angestellte des Getränkemarktes auf die Kasse zu öffnen. Dieser Aufforderung kam die Angestellte nicht nach. Daraufhin begab sich der unbekannte Tatverdächtige hinter den Kassenbereich und entwendete Zigarettenschachteln sowie Getränke. In der weiteren Folge verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Eine durchgeführte Nachbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

