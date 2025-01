POL-Nordsaarland: Suche nach vermisster Jugendlicher

66687 Wadern (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22.01.2025, 19:00 Uhr bis 23.01.2025, 13:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Stacheldrahtzaun, sowie an ca. 30 Grassilageballen eines Bauernhofes in 66687 Wadern. Die Ballen wurden aufgeschlitzt und es wurden ca. 150m Meter Zaun mit einem Schneidwerkzeug ...

mehr