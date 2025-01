Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Versuchte PKW-Aufbrüche im Bereich Rappweiler und Mitlosheim

Weiskirchen Mitlosheim (ots)

In der Nacht von Freitag 24.01.2025 auf den Samstag 25.01.2025 kam es zu zwei versuchten Diebstählen aus PKW und einem versuchten PKW-Aufbruch im Bereich Rappweiler und Mitlosheim. In Rappweiler, in der Lindenstraße und im Kiefernweg, begab sich der Täter zu den geparkten Fahrzeugen und überprüften die Verschlusssituation, indem er die Türgriffe betätigte, lies dann von weiterer Tatausführung ab. In Mitlosheim, in der Straße Langenwäldchen versuchte der Täter ein geparktes Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Es blieb beim Versuch. An dem PKW in Mitlosheim entstand Sachschaden an der angegangenen Fahrzeugtür, die Fahrzeuge in Rappweiler blieben unbeschädigt. Die Tatzeit kann in Rappweiler auf ca. 00:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Taten. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

