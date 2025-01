Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung an Zaun und Silageballen bei Bauernhof in Wadern

66687 Wadern (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 22.01.2025, 19:00 Uhr bis 23.01.2025, 13:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Stacheldrahtzaun, sowie an ca. 30 Grassilageballen eines Bauernhofes in 66687 Wadern. Die Ballen wurden aufgeschlitzt und es wurden ca. 150m Meter Zaun mit einem Schneidwerkzeug durchtrennt. Es entstand dadurch ein erheblicher Schaden, geschätzt im fünfstelligen Bereich. Wer Hinweise zu Tat oder Täter machen kann, wird gebeten sich unter TelNr: 06871/90010 mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen.

