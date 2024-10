POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (12.10.2024) bis Sonntag (13.10.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Ford Focus in der Flurstraße. Gegen 20.00 Uhr parkte ein 27-jähriger Mann seinen Ford Focus am Straßenrand. Als er am nächsten Tag gegen 13.30 Uhr zu seinem Ford zurückkehrte, stellte er den beschädigten Seitenspiegel fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die ...

mehr