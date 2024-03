LPI-SHL: Unfall unter Alkohol

Römhild (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, lief eine 63-jährige Fußgängerin die Hildburghäuser Straße in Römhild in Richtung Hildburghausen entlang. Als der dort befindliche Gehweg endet, setzte sie ihren Weg ein kurzes Stück am rechten Fahrbahnrand fort. Zuvor versicherte sie sich, dass die Straße frei ist. Noch weit entfernt, bemerkte sie einen dunklen Pkw. Aufgrund der großen Entfernung, setzte die ...

mehr