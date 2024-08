Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Böblingen: Unfallflucht - weiße Limousine gesucht

Ludwigsburg

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt wegen Unfallflucht gegen eine noch unbekannte Person, die am Donnerstag (15.08.2024) gegen 07.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb eine Unfallflucht verübte. Der bislang unbekannte Lenker einer weißen Limousine war zunächst auf der Bundesstraße 464 unterwegs gewesen und wollte im Bereich der AS Böblingen-Hulb auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Als er auf die Parallelfahrbahn wechselte, kurz bevor diese in die eigentliche Durchgangsfahrbahn der Autobahn mündet, übersah er vermutlich eine 51 Jahre alte Ford-Lenkerin. Diese befand sich bereits auf der Parallelfahrbahn. Der Unbekannte touchierte in der Folge die rechte Fahrzeugseite des Ford und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die weitere Angaben zu der weißen Limousine machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

