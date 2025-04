Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rettungswagen vorbeigelassen - eine leicht verletzte Person.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (14.04.2025) um 06:20 Uhr kam es auf der Gosebrede/Herforder Straße in Fahrtrichtung Lieme zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 55-jährige Detmolderin hielt mit ihrem VW Golf verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand an, um einem durchfahrenden Rettungswagen mit Sonderrechten Platz zu machen. Der hinter ihr fahrende 56-jährige Lemgoer bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Dacia Sandero auf ihr Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Fahrzeug des Mannes ausgelöst, und sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro.

