Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fünf Täter mit Kombi unterwegs - Zeugen gesucht!

Lippe (ots)

In der Zeit von Mittwoch (09.04.2025) bis Montagmorgen (14.04.2025) versuchten Unbekannte, mehrere Kraftfahrzeuge an einem Autohaus in der Straße Am Bauhof aufzubrechen. Videoaufzeichnungen zeigen fünf männliche Personen, die mit einem silberfarbenen Kombi vorfuhren und die Fahrzeuge des Autohauses aufbrachen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein Diebesgut vor. Die Ermittlungen dauern an, und die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell