Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rickling

Trappenkamp - Aufbruch von Snackautomaten - Unbekannte entwenden Geldkassetten - Polizei sucht Zeugen

Rickling / Trappenkamp (ots)

In den Ortschaften Rickling, Trappenkamp und Wankendorf (Kreis Plön) ist es in den letzten Tagen zu Aufbrüchen von insgesamt drei Snackautomaten gekommen, bei denen unbekannte Täter jeweils gewaltsam die Geldkassetten entnahmen und in der Gesamtsumme einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag an Bargeld entwendeten.

Die drei jeweils baugleichen Snackautomaten befinden sich am Bahnhof Rickling, in der Friedlandstraße in Trappenkamp und in der Dorfstraße am Marktplatz in Wankendorf.

In Wankendorf geschah die Tat in der Nacht auf Sonntag (24.11.2024), während die Tatzeit in Rickling mit den Abendstunden des gleichen Sonntags benannt wurde. Zuletzt wurde in der Nacht auf Donnerstag (28.11.2024) der Automat in Trappenkamp angegangen.

Hinweise zu möglichen Tätern liegen bisher nicht vor. Aufgrund der ähnlichen Tatbegehungsweisen und der zeitlichen Abfolge der Taten kann ein Zusammenhang zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen für die Taten im Kreis Segeberg führt die Polizei Trappenkamp, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten unter der Rufnummer 04323-805270 entgegennimmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell