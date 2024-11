Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wahlstedt (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser ist es am Donnerstag (28.11.2024) in der Straße 'Am Jördenberg' gekommen. Ob die Täter hierbei auch Stehlgut erlangt haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Für beide Taten gelten sehr ähnliche Tatzeiten. In einem Fall wird der Tatzeitraum mit 09.00 Uhr - 17.00 Uhr angegeben, während eine weitere Tat in unmittelbarer Nähe mit dem Tatzeitraum von 08.00 Uhr bis 18.20 Uhr angezeigt wurde. Die Tatzeit- und tatortnähe lässt die Annahme zu, dass für beide Taten identische Täter infrage kommen

In beiden Fällen sind der oder die unbekannten Täter gewaltsam in Einfamilienhäuser eingedrungen und haben sämtliche Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut durchsucht. Bei Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob überhaupt etwas gestohlen wurde. Dies müsse nun im Laufe der Ermittlungen abschließend geklärt werden, die beim zuständigen Sachgebiet der Kriminalpolizei Pinneberg geführt werden. Dort erhofft man sich Hinweise aus der Bevölkerung zu den Fragen von Auffälligkeiten in Tatortnähe. Wer in der Straße 'Am Jördenberg' oder in unmittelbarer Umgebung diesbezüglich Feststellungen getätigt hat, möge sich bitte unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melde

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell