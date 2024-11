Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Transporter kollidiert beim Abbiegen mit parkenden Fahrzeugen - Vermutlich alkoholisierter Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Halstenbek (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.11.2024) ist es in der Straße Am Schützenplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Transporter nach einem Abbiegevorgang mit einem parkenden Fahrzeug kollidierte und insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Der vermutlich verursachende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und konnte im Rahmen der weiteren Maßnahmen festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein Mercedes Vito von der Bahnhofstraße kommend in die Straße Am Schützenplatz ein. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Fahrgeschwindigkeit geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und kollidierte mit einer parkenden Mercedes A-Klasse. Der Pkw wiederum wurde in einen davor parkenden VW Bus und dieser wiederum in einen Toyota C-HR geschoben.

Obwohl Zeugen den Unfallfahrer ansprachen, entfernte sich dieser fahrend vom Unfallort.

Im Rahmen erster Ermittlungsmaßnahmen der Polizei Pinneberg konnte der Standort des flüchtigen Firmenfahrzeugs in Pinneberg ausfindig gemacht und auch der vermutliche Unfallfahrer angetroffen werden. Der 44-Jährige stand unter einem deutlichen Alkoholeinfluss, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und den Führerschein einbehielten sowie ein Strafverfahren einleiteten.

Sowohl am Transporter als auch an der A-Klasse entstanden jeweilig geschätzte Sachschäden von ungefähr 10.000 Euro. Die anderen beiden geparkten Fahrzeuge wiesen leichtere Schäden an den Stoßfängern auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell