FW-EN: Unfall zwischen Krad und Radfahrer

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Mittwochmorgen um 09:52 Uhr mit dem Stichwort Person hinter verschlossener Tür in den Veilchenweg alarmiert. Unter dem Zusatz "Kind 2 Jahre alleine in Wohnung, Mutter auf Balkon gefangen" rückte ein Hilfeleistungsfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Vor Ort machten sich die Einsatzkräfte ein Bild von der Lage und ...

mehr