FW-EN: Vier Einsätze für die Feuerwehr am Wochenende - Brandausbreitung auf Einfamilienhaus an der Friedhofstraße verhindert - Brand im Hang am Beethovenweg

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Sonntagmorgen um 8:56 Uhr zu einem Waldbrand in die Straße Beethovenweg alarmiert. In einem Hang brannte eine Baumwurzel und es kam zu einer Rauchentwicklung. Der Löschangriff wurde über eine Verbindungstreppe zwischen Beethovenweg und Berliner Straße vorgetragen. Hierzu wurde das Tanklöschfahrzeug 2 eingesetzt. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Glutnester wurden mit einer Wärmebildkamera freigelegt und ebenfalls abgelöscht. Die Brandursache ist unbekannt. Einsatzdauer 1 Stunde.

Eine bewusstlose Person wurde am Sonntag um 11:11 Uhr von der B 54, Wittbräucker Straße gemeldet. Ebenfalls wurde die Feuerwehr zur Sicherung alarmiert. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie eine Kollegin des Ordnungsamtes, die sich gerade in der Nähe befanden, versorgten den Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes aus Witten medizinisch. Zuvor hatte dies vorbildlich ein Ersthelfer übernommen, der die Person neben seinem auf dem Seitenstreifen stehenden Fahrzeug gefunden hatte. Das eintreffende Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug sicherte die Einsatzstelle. In der weiteren Erkundung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug Öl verlor. Bei der Befragung des wieder ansprechbaren Patienten wurde dann festgestellt, dass dieser zuvor einen schmalen Waldweg zum Hengsteysee hin befahren hatte. Offenbar hatte sich der Dortmunder hier die Ölwanne aufgerissen. Mit dem Kommandowagen wurde diese schlecht befahrbare Strecke erkundet. Im Bereich Schloss Niedernof konnte dann auf unbefestigtem Weg eine Ölspur festgestellt werden. Diese wurde dann mit dem geländegängigen Mehrzweckfahrzeug II angefahren und abgestreut. Einsatzdauer 2 Stunden.

Glück im Unglück hatten am Samstag um 18:30 Uhr die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Friedhofstraße. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung an einem Gebäude. Auch vom Frühlingsfest in der Innenstadt war der Rauch weithin sichtbar. Ein Löschzug der Feuerwehr rückte aus. Hinter einem Einfamilienhaus brannte aus unbekannten Gründen eine Hecke in voller Ausdehnung. Da sich die Hecke sehr dicht am Haus befand, drohte eine Brandausbreitung auf das Gebäude mit Wärmedämmung. Ein aufmerksamer Nachbar hatte vor Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen vorgenommen. Die Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung dann unter Atemschutz mit einem C-Rohr. Die Brandausbreitung auf das Haus konnte verhindert werden. Insbesondere die große Wohnzimmerscheibe war bereits stark temperiert. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Gebäude von außen und innen, wo es leicht verraucht war, kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde dann den eintreffenden Eigentümern übergeben. Einsatzdauer 1 Stunde.

Bereits am Freitag waren die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte im Rostesiepen im Einsatz. Dort hatte um 21:45 Uhr ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Ein Löschzug rückte hier hin aus. Angebranntes Essen war hier die Ursache für die Alarmauslösung. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Die Einsätze am Wochenende und im Umfeld von Herdecke haben deutlich gezeigt, dass sich Brände in der trockenen Vegetation schnell ausbreiten können. Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr ist erforderlich. Wir bitten Sie daher nicht im Wald und Waldumfeld zu rauchen, zu grillen oder gar ein Lagerfeuer anzuzünden. Bitte halten Sie zudem die Waldwege und Zufahrten in den Wald stets frei. Nur so ist ein schneller und effektiver Einsatz der Feuerwehr möglich.

