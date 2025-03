FW-EN: Führungskräfte-Fortbildung für den Ernstfall - Führungskräfte und IuK Gruppe übten gemeinsam

Feuerwehr Herdecke

Vor kurzem fand mit rund 15 Führungskräften und Mitgliedern der Fachgruppe Information- und Kommunikation (IuK) eine Fortbildung für den Ernstfall statt. Im Fokus standen hier Flächenlagen, wo die Feuerwehr eine Vielzahl von Einsätzen bewältigen muss.

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke verfügt über eine Software, die bei besonderen Wetterlagen zum Einsatz kommt. Die Software ist mit der Leitstelle in Schwelm gekoppelt. In der sogenannten Flächenlage (z.B. Hochwasser, Sturm, Schneechaos - hohe Einsatzanzahlen) kann es zur eigenständigen Einsatzdisposition kommen. In diesem Fall werden die Notrufe zwar durch die Kreisleitstelle angenommen, jedoch im weiteren Verlauf zur eigenständigen Disposition an die jeweilige Feuerwehr abgegeben. Viele Hilfeersuchen werden an diesen Tagen auch von der Feuerwehr Herdecke selbst angenommen. Diese Maßnahme in Flächenlagen entlastet die Kreisleitstelle in solch fordernden Ausnahmesituationen.

Die Feuerwehr Herdecke hat sich über die Jahre für diese Lagen entsprechend aufgestellt und insbesondere nach den Erkenntnissen der letzten Jahre (Hochwasser 2021) hierzu eine eigene Dienstanweisung erlassen. Nach einer kurzen theoretischen Schulung insbesondere zum Konzept, mussten die Teilnehmenden dann in der Praxis fiktive Einsätze annehmen und disponieren. Des Weiteren wurde zuvor das Thema Objektfunk und eine kurze Demonstration der digitalen Einsatzdaten in der Fortbildung dargestellt.

Im zweiten Teil der Fortbildung wurde der Einsatzleitwagen (ELW 2) des Ennepe-Ruhr-Kreises vorgestellt. Diese wertvolle Aufgabe wurde durch die Sondereinsatzgruppe (kurz SEG) Information- und Kommunikation (kurz IuK) der Feuerwehr Witten durchgeführt. Für größere Einsätze kann das Fahrzeug kreisweit angefordert werden. Zuletzt in Herdecke im September bei einem Brand in einem chemischen Industriebetrieb. Die Kameraden aus Witten stellten neben der umfassenden Technik auch die Einsatzmöglichkeiten vor.

Parallel dazu kamen auch zwei Kollegen der Feuerwehr Hagen ebenfalls mit dem eigenen ELW 1 und informierten sich über den ELW 2 des Ennepe-Ruhr-Kreises aber auch über das neue Herdecker Fahrzeug ELW 1. Es fanden zwischen den drei Feuerwehren der Städte Hagen, Herdecke und Witten spannende Gespräche statt. Dies untermauert auch den kommunalen Austausch auch über die Stadtgrenzen hinaus. Auch zwei Vertreter des Technischen Hilfswerkes aus Wetter Ruhr waren zur Vorstellung anwesend.

